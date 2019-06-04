عاجل : تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ الخاص بمباراة الترجي والوداد

هبة بريس - القسم الرياضي

كشفت مصادر صحفية من باريس أن لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم أجلت الحسم في قضية نهائي دوري أبطال افريقيا بين الترجي التونسي والوداد الرياضي للمساء على الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت الفرنسي , السادسة والنصف بالتوقيت المغربي بسبب إستقبال الأعضاء من طرف رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون .

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة قضايا الكاف الداخلية وفق برنامج مسطر من قبل على شكل مؤتمر بحضور رئيس الفيفا , تلته اجتماعات مغلقة للجان الداخلية وتحديدا لجنة الطوارئ لمناقشة مباراة الوداد والترجي والخروج بقرارت نهائية حول هذه المهزلة التي شغلت الرأي العام الافريقي والعالمي .

هذا وعرف محيط الفندق الذي احتضن اجتمعات الكاف تقاطر العشرات من جماهير الوداد والتي حجت بكتافة من أجل الاحتجاج وإيصال صوتها للمسؤلين , حيث رفعت رسائل قوية تندد بالفساد الذي ينخر الكرة الافريقية , كما طالبت رئيس الكاف بالتحلي بالنزاهة .

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