إن لم تستحي فإصنع ما شئت …جمهور الترجي يحتج على فساد الكاف !

هبة بريس - القسم الرياضي

يبدو أن جماهير الترجي التونسي تحستت خطر فقدان اللقب الممنوح لها برادس وقررت المبادرة بالإحتجاج على الكاف رافعة شعارات ضد الفساد من أجل الضغط على الأعضاء , وعدم تمرير أي قرار من شأنه حرمانهم من اللقب وإعادة الأمور لنصابها .

وتوافد بعض من جماهير الترجي لباريس من أجل الاحتجاج بين قوسين أمام الفندق الذي يحتضن اجتمعات الاتحاد الافريقي ولجنة الطوارئ والتي ستتدارس أحداث نهائي دوري أبطال افريقيا بين الترجي والوداد والذي لم يعرف نهايته الطبيعية بسبب احتجاج الوداد على هدف مشروع تم رفضه , كما تم رفض استعمال تقنية الفيديو بدعوة أنه معطل .

ويأتي إحتجاج جماهير الترجي أمام مقر الكاف ليثير السخرية , بحيث أن فريق الترجي من بين أكثر الفرق استفادة من الفساد والأخطاء التحكيمية ,سواء في البطولة المحلية أو البطولات القارية , حتى أن جماهير الفرق التونسية الأخرى تنعث الترجي بسرطان الكرة والذي استقوى بعلاقاته مع رموز نظام الرئيس المخلوع بنعلي واستمر حتى بعد ثورة الربيع العربي .

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