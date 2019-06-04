يهم التلاميذ .. انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا قد انطلقت بالنسبة لتلاميذ السنة الختامية من سلك البكالوريا (دورة 2019) ابتداء من 27 ماي الماضي وستستمر إلى غاية 10 يونيو الجاري.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الترشيح يتم عبر بوابة e-CPGE، الموجودة على الموقع الالكتروني www.cpge.ac.ma، أو عبر الموقع الإلكتروني لفضاء المتمدرس https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.

ويشترط لولوج السنة الأولى من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، بعد إجراء عملية الانتقاء اعتمادا على نتائج البكالوريا، أن يكون المترشح قد تابع دراسته بالسنة الثانية بكالوريا خلال السنة الدراسية 2019/2018 وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها برسم سنة 2019 وألا يتجاوز سن المترشح 21 سنة بتاريخ 31 دجنبر 2019.

وأضافت الوزارة أنه يجب على المترشحين الاحتفاظ بطلب الترشيح إلى حين الإدلاء به خلال عملية التسجيل.

ويمكن للمعنيين الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على المذكرة الوزارية الصادرة في 21 ماي 2019 تحت رقم 047X19 عبر الموقع الإلكتروني . www.cpge.ac.ma

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