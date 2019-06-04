“قربلة” باجتماع مكتب الغرفة الثانية بسبب فضيحة التوظيفات .. وهبة بريس تنشر لائحة الأسماء “المشبوهة”

لبنى أبروك - هبة بريس

حالة من الفوضى والمشاحنات الكلامية تلك التي شهدها اجتماع مكتب مجلس المستشارين مساء أمس الاثنين، بسبب تفجر فضيحة التوظيفات الأخيرة، والتي ضمت أسماء تنعت بكونها مقربة من أعضاء المكتب واللجان ورؤساء الفرق.

وأفاد مصدر “هبة بريس”، من داخل الاجتماع،أن النائب الثالث لرئيس الغرفة الثانية، حميد كسكوس، احتج على حكيم بنشماس، بعدما طالبه بتقديم توضيحات حول الفضيحة التي تنضاف الى سجل آخر من الفضائح والتجاوزات.

وذكر مصدرنا، أن أعضاء من المكتب، انتفضوا في وجه حكيم، متهمين اياه بقيادة الغرفة الثانية إلى مصير قد لا يختلف عن مصير الحزب الذي يقوده نحو الموت والانهيار، قبل أن يخاطبه احدهم بالقول:”لن نسمح لك بالوصول بمجلس المستشارين الى ما آل إليه حزبكم”.

وكشف كسكوس والحلوطي، في الاجتماع الذي عرف حضور جميع أعضاء المكتب، أن لائحة التوظيفات، ضمت أسماء مقربة من مسؤولين بالغرفة الثانية، ومن ضمنهم “ر.زكري”، التي تربطها علاقة أخوة بمحاسب المكتب، و”س.التجريني” الذي يعمل كموظف بجهة طنجة وغيرهم..

وتابع كسكوس، وفق مصدر الجريدة، متسائلا بالقول:”ما معنى أن يتقدم عدد من الشباب من حاملي الشهادات لاجتياز مباريات التوظيف، ويتم توظيف بعض الأسماء المعينة والمقربة من مسيري المجلس دون مساواة وفي ظروف مشبوهة”، قبل أن يطالب أعضاء المكتب إلرئيس بفتح تحقيق معمق للكشف عن تفاصيل وظروف “الفضيحة المدوية”.

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