مديرية الصحة بالعيون تنفي وفاة 9 رضع بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي

هبة بريس

نفت المديرية الجهوية للصحة بجهة العيون-الساقية الحمراء خبر وفاة تسعة رضع بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بالمهدي بالعيون.

وأفاد بلاغ للمديرية، بأن خبر وفاة تسعة رضع بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، هو “خبر كاذب ولا أساس له من الصحة”.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك “هو نشر افتراءات وترويج معلومات كاذبة وغير صحيحة، تتغيا المس بسمعة القطاع الصحي والعاملين به بإقليم العيون”.

وذكر المصدر ذاته أن عدد الولادات التي تتم بمصلحة الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، تتجاوز 18 ولادة يوميا، منها ما بين 8 و10 حالات ولادة قيصرية، و”لم يتم تسجيل أية وفاة”.

وأكد البلاغ أن المديرية الجهوية “قررت اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لمتابعة مروجي هذه الأكاذيب والافتراءات بغرض وضع حد لمثل هذه التصرفات والأعمال المشينة”.

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