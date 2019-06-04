العاهل الأردني: “كل الشكر والتقدير لأخي وابن عمي الملك محمد السادس”

هبة بريس

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تقديره وامتنانه للملك محمد السادس، على مواقفه المشرفة الداعمة لنصرة القدس،

وقال الملك عبدالله الثاني في كلمة خلال لقائه مساء الإثنين، مع أعضاء مجلسي أوقاف وكنائس القدس الشريف وشخصيات مقدسية، أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، “كل الشكر والتقدير لأخي وابن عمي جلالة الملك محمد السادس، على مواقفه بالنسبة للأردن والقدس، وفخور بمواقفه بالنسبة للتحديات التي أمامنا”، مشيدا بمستوى التنسيق بين البلدين بهذا الخصوص.

وخلال هذا اللقاء، أكد العاهل الأردني على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس، وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين، ودعم صمود المقدسيين.

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