بالفيديو: تفاصيل فاجعة انقلاب حافلة للمسافرين بين اكادير والصويرة

أحمد وزروتي: هبة بريس

عرفت منعرجات “طابوكا” المتواجدة بين جماعتي تامري وإمسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، انقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من مدينة انزكان في اتجاه مدينة آسفي عبر الصويرة.

وأكدت مصادر رسمية أن الحادث نجم عنه وفاة ثلاث أشخاص، اثنان منهم فارقا الحياة في عين المكان، والثالث توفي مباشرة بعد دخوله قسم المستعجلات.

وفور علمها بالحادث، جندت المديرية الإقليمية للصحة والوقاية المدنية بأكادير، جميع سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قصد تلقي العلاجات اللازمة.

وفي تصريح خص به هبة بريس، أكد عبد العزيز الريماني، مدير المستشفى أن الحالات التي تم استقبالها بالمؤسسة الصحية بلغت 47 حالة وفاة، وشخصين في حالة حرجة، و ما تبقى من الجرحى لا تشكل إصابتهم أي خطورة ومنهم ثلاث أطفال ، حيث سيغادرون المستشفى في يومه.

من جهة أخرى، عزت مصادر من ضحايا الحادث السبب إلى إفراط سائق الحافلة في السرعة وعدم تمكنه من السيطرة عليها في أحد المنعرجات.







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