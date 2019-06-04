طقس الثلاثاء .. انخفاض درجات الحرارة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الثلاثاء 04 يونيو، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بانخفاض درجات الحرارة في مجموع أرجاء المملكة، وستبقى نسبيا مرتفعة بالسهول الداخلية والأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والشرق والمناطق المجاورة، مع تشكل سحب مدارية في بعض المناطق داخل الأقاليم الجنوبية مع قطرات متفرقة.

وستكون الأجواء مستقرة والسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالسواحل الأطلسية، وهبوب رياح رملية محلية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شمالية إلى غربية على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة بالسايس والسهول الغربية لمرتفعات الأطلس وسوس والجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات وقرب سواحل المحيط، وما بين 27 و32 درجة بالواجهة المتوسطية والشمال الغربي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المحيطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 33 و38 درجة بالسايس والسهول غرب الأطلس وسوس والجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و42 درجة بالشرق وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة الكتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.

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