تارودانت: فلاح يستنجد بسلاحه الناري في مواجهة سارقين تهجما عليه

محمد ضباش - هبة بريس

لم يجد احد الفلاحين بدوار بني طيلب جماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد تايمة اقليم تارودانت، بدا من استعمال سلاحه الناري، بعدما أقدم شخصين بعد مغرب يوم الأحد 2 يونيو 2019 على اقتحام ضيعته وتعريضه هو وأحد عماله لاعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض، وذلك أثناء ضبطهما متلبسين بالسرقة.

وفي تفاصيل القضية حسب مصادر محلية، فقد فوجئ أحد الفلاحين بشخص مجهول وهو بصدد سرقة غلة الليمون من داخل ضيعته الفلاحية، حيث تمكن بمساعدة حارس الضيعة من القبض على الجاني في حالة تلبس بالسرقة وتكبيله بواسطة شريط، قبل أن يقوم شريك الجاني الذي كان على متن سيارة للنقل السري بشن هجوم مفاجئ على صاحب الضيعة والعامل ومحاولة دهسهما بواسطة السيارة، حيث دخل معهما في عراك عنيف باستعمال السلاح الأبيض مما تسبب في إصابة صاحب الضيعة بجروح على مستوى الرأس كما أصيب العامل بجروح خطيرة على مستوى الجسم، ما اضطر معه صاحب الضيعة إلى اللجوء إلى سلاح ناري في حوزته عبارة عن بندقية صيد وإطلاق عيار ناري في الهواء، مما تسبب في إصابة أحد المشتبه بهما بجروح طفيفة على مستوى الوجه، قبل أن يلوذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

هذا وفور علمها بالنبأ، هرعت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي بسبت الكردان وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل العامل المصاب إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير في حالة حرجة، وفتح تحقيق من طرف المصالح المذكورة من أجل معرفة ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن يتم اعتقال أحد المشتبه بهما الذي تم ضبطه متلبسا بالسرقة، وحجز سيارة النقل السري التي تم استعمالها في هذه العملية الإجرامية، فيما تم تحرير مذكرة بحث في حق شريكه الذي تم التعرف عليه بشكل دقيق، بعد تمكنه من الفرار صوب وجهة مجهولة.

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