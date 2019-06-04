شاب يقضي نحبه غرقا في نهر أم الربيع بتراب إقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

قضى، أمس الأحد، شاب في مقتبل العمر نحبه غرقا في نهر أم الربيع، بتراب إقليم الجديدة.

وحسب مصدر مطلع، فإن شابا في عقده الثاني، من دوار “بويحيا” بجماعة “أولاد رحمون” بإقليم الجديدة، انتقل بمعية بعض أصدقائه، في حدود الساعة الثالثة والنصف من مساء أمس الأحد، إلى نهر أم الربيع، في شطره الذي يعبر غير بعيد من دوار “الدخلة” بتراب الجماعة القروية التي يتحدر منها، وذلك بغية السباحة والاستحمام وقضاء أوقات ممتعة هربا من لهيب الحرارة التي خيمت على المنطقة.

وقد اختفى الشاب العشريني فجأة عن أنظار أصدقائه، بعد أن ابتلعته مياه النهر. ما حدا بهم إلى إشعار السلطات، التي حضرت لتوها، واستعانت بعناصر الوقاية المدنية، الذين انتشلوه جثة هامدة من قعر النهر، لتتم إحالتها على مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة.

وبالمناسبة، فقد غرق ثلاثة شبان، مساء أمس الأحد، في شاطئ دوار “الكراربة” بتراب جماعة “أولاد غانم” بإقليم الجديدة. حيث تمكن أصدقاء لهم من أبناء الدوار، من إنقاذ أحدهم، فيما اعتبر الآخران في عداد المفقودين، بعد أن استعصى على عناصر الوقاية المدنية، العثور عليهما، بسبب هيجان البحر الذي كان في حالة مد.

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