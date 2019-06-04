مراكش: فتح تحقيق في حادث”اطلاق شرطي رصاصة من سلاحه الوظيفي بمنزله”

نُشر بتاريخ :  2019-06-04 - 01:14
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ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان ولاية امن مراكش فتحت تحقيقا اداريا بعد اطلاق شرطي تابع للهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بشيشاوة نهاية الأسبوع الجاري، النار من مسدسه الوظيفي داخل منزل أسرته بحي القدس بمدينة شيشاوة.

وكشفت نفس المصادر، ان الشرطي أطلق رصاصة طائشة من سلاحه الوظيفي، حيث ترجح المصادر نفسها أن تكون ضغوطات العمل والحياة وراء الحادث الذي لازالت ملابساته لحد الآن خفية، وتشكل موضوع بحث وتحقيق من طرف الأجهزة الأمنية بولاية امن مراكش.

وفي انتظار المزيد من المعلومات، فإن الحادث أربك المصالح الأمنية باقليم شيشاوة التي لم تعتد مثل هذه الحوادث.

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