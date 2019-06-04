اجراءات صارمة لمواجهة الغش بالباكالوريا “فيديو”

محمد منفلوطي/طارق عبلا_ هبة بريس

أعلن عبد المومن طالب مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، ( أعلن) اليوم الاثنين عن اجراءات صارمة وتدابير وقائية من أجل انجاح محطة امتحانات الباكالوريا، مشيرا أنه وفي إطار الحرص على تعزيز آليات المراقبة سيتم اعتماد فرق متحركة جهوية، إقليمية ومحلية لزجر الغش باستعمال الوسائط الالكترونية مزودة بالآلات الكاشفة عن حيازة تلك الوسائط ومنها الهواتف المحمولة المحظور حملها داخل فضاءات الامتحان، داعيا الجميع الى تكاثف الجهود خدمة للمنظومة التعليمية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأكاديمية عملت على أنسنة فضاء الاعتكاف بحيث زودته بكل الضروريات والمستلزمات لجعله فضاءا أكثر جاذبية ومحفزا على البذل والعطاء، منوها بمجهودات مواردها البشرية من أجل ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وبمواكبة السلطات العمومية والترابية ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية وكافة الشركاء لجميع محطات هذا الاستحقاق.

وأكد عبد المومن طالب أن عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز الدورة العادية لامتحانات الباكلوريا دورة يونيو 2019، قد بلغ 89386 الإناث منهم 44786 أي ما يمثل 50,10% و الذكور منهم 44600 أي ما يمثل 49,90 %.

كما بلغ عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي 61739 ، و13225 عن التعليم الخصوصي، فيما يصل عدد المترشحات و المترشحين الأحرار إلى 14422؛ و بلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد 67454 .

أما بخصوص توزيع المترشحات و المترشحين حسب الشعب التعليمية، فقد بلغ عددهم في الشعب العلمية والتقنية 65324 مترشحا(ة) بنسبة 73,10% فيما بلغ عددهم في الشعب الأدبية والأصيلة 21527 مترشحاً(ة) أي بنسبة 24,08%، فيما بلغ عدد المسالك المهنية والدولية 20 مسلكا ( المسالك الدولية زيادة 34.76% والمسالك المهنية بزيادة 243.03%)؛

وتجاوز عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين سيستفيدون من تكييف مواضيع الامتحان برسم هذه الدورة 59 مترشحة ومترشحا، بالإضافة إلى ذلك عملت الأكاديمية بتنسيق مع الوزارة على تكييف لغة الاختبارات لفائدة فئة المترشحين من أبناء العائدين إلى أرض الوطن والجالية المقيمة بالمغرب وعددهم 17 مترشح(ة)؛

وأضاف عبد المومن طالب أن الأكاديمية خصصت هذه السنة 251 مركزاً لإجراء الامتحانات و 85 مركزاً للتصحيح، أما الموارد البشرية المشرفة على هذه العملية فقد بلغ حوالي 30000 موزعة ما بين المكلفين بالحراسة، مراقبي جودة الإجراء، المكلفين بالمداومة، المكلفين بالتصحيح ومراقبي التصحيح.

ذا وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ستجرى أيام 11 و 12 و 13 و 14 يونيو 2019 بالنسبة لجميع الشعب، على أن تجرى الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للمترشحات والمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك البكالوريا يومي 08 و10 يونيو 2019 بالنسبة لجميع الشعب؛ كما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا أيام 04 و 05 و 06 و08 يوليوز 2019 بالنسبة لجميع الشعب.

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