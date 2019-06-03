هام للموظفين…عطلة استثنائية في حال كان العيد الأربعاء

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم تمتيع الموظفين بعطلة استثنائية يوم الجمعة 07 يونيو، في حالة كان العيد يوم الأربعاء.

وأفاد بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية، قبل قليل، أن العطلة ستكون بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك في حال ما إذا تم الاحتفال بعيد الفطر بعد غد الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا القرار اتخذ استنادا إلى مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 جمادى الثاني 1426 (20 يوليوز 2005).

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