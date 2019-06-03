غدا لقجع و”أحمد مكرر” في ثلاثاء قطع الفساد في”الكاف”

نُشر بتاريخ :  2019-06-03 - 20:11
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محمد الشمسي

تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة باريس حيث تعقد اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اجتماعها الطارئ للنظر في مصير” فضيحة ملعب رادس” ، وإذا استحضرنا تصريحات كل من رئيس الكاف السيد أحمد أحمد أو “أحمد مكرر” ، ونائبه فوزي لقجع ، فإنهما تحدثا بلغة حازمة وقوية لأجل محاربة غول الفساد الذي عشش في مفاصل “الكاف” ، فإن اجتماع الثلاثاء ينتظر من الرئيس أحمد مكرر موقفا واضحا وحازما ومحكما ، بصفته هو من سيفتتح الاجتماع ، وعليه أن يقف وقفة للتاريخ وللأمانة الرياضية ، ولمسؤولية الضمير والمنصب ، وألا ينتظر تقريرا من مقرر المباراة ، لأن أحمد مكرر كان حاضرا و شاهدا ، ونزل إلى الملعب وتحدث إلى الحكام ، كما تحدث مع عدد من المسئولين ليلتها ،وعليه ألا يحضر الاجتماع كأنه كان غائبا عنه ، عليه أن يفتتحه بشهادة صدق ، تلك الشهادة التي صرح بشأنها أنها “أفزعته” ليلة تلك المباراة العار ، عليه أن يستهل كلمته بمداخلة تزلزل المكان ، وتصم آذان الفاسدين ، وتحمر لها وجنة الخجل لمن لا يزال في دمائه قطرة حياء في “كاف” تحول إلى رحبة لبيع وشراء نتائج المباريات ، واستمالة الحكام ، والظفر بالألقاب عن طريق “الدغانيش ” ، على الرئيس أحمد مكرر أن يتحرر من ثوب الرجل “الحشومي ” كما يظهر من ملامحه ، وأن يتسلح بالجرأة والإقدام والسلطان ، فهو الرئيس وصلاحياته واسعة ، عليه أن يصدح بصوت الواقع ويحسم في “حقيقة عطالة الفار أو عدم توفره أصلا ” قبل انطلاق المباراة ، هل كانت في علم “الكاف” أم لا؟ ، وعليه أن يقطع الشك باليقين فيقرر العقوبة الموازية ، فإن كان “الفار” معطلا قبل انطلاق المباراة وفي علم أهل “الكاف” عليه أن يقر أن “الكاف” سبق وأن أقر استعمال تقنية “الفار” في النهائي على مرحلتيه الإياب والذهاب ، ثم يخلص أنه من غير العدل الرياضي الذي هو روح كرة القدم ، وليس من الروح الرياضية في شيء ، ولا من المنافسة الشريفة أن يتم إقرار “الفار” في مباراة الذهاب دون نظيرتها في الإياب ، ويختم بوجوب الإعلان عن إعادة المباراة وكأنها لم تلعب من ذي قبل ، وبنتيجة صفر لمثله ، وفي نفس الملعب ، وأمام عيني نفس الحكم ، لأن الحكم لم يكن سيئا ، وأن ما وقع لم يكن له يد فيه ، فهو غير مسؤول قانونا عن وجود جاهزية “الفار” من عدمه ، ينتظر “الكاف” من أحمد مكرر أن ينتفض ويغضب ويثور للمهزلة التي كان هو نفسه أول الشاهدين عليها ، عليه أن يكشف ظروف الموافقة على إجراء المباراة بدون “فار” ، ويكشف هوية من أوحى للحكم بإعلان نهاية المباراة وتتويج الترجي بالكأس ضدا في قيم الرياضة ونبلها وسموها على أعمال الغش والاحتيال ، لعلها فرصة أحمد مكرر أن يثبت للعالم أنه فعلا رئيس تم انتخابه لمحاربة انحراف وتعفن كرة القدم الإفريقية ، لا على مستوى اعوجاج التحكيم ، ولا على مستوى تزوير أعمار اللاعبين ، ولا على مستوى تحريض الجماهير وتهديدها والاعتداء عليها لترهيبها ، ولا على مستوى ضبط قواعد الروح الرياضية والسلامة في المدرجات ، حيث تتحول هذه المدرجات إلى ساحة للمقذوفات النارية ، ولرشق الخصوم بعبارات عنصرية وتحقيرية …

أما نائب الرئيس ، ودفاع الوداد الرياضي البيضاوي ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع فالاجتماع فرصته لفضح ما يسعى البعض “وهو يعرفهم كما قال” لستره وإخفائه ، عليه أن يقف يوم الاجتماع ليس للدفاع عن فريق الوداد الرياضي البيضاوي ، بل للدفاع عن اللعب النظيف ، وعن مُثُل كرة القدم ، وعن التنافس النزيه ، وعلى أن تكون الغلبة لمن يجيد اللعبة في رقعة الملعب ، وليس لمن “عندو أمه في دار العرس” ، على السيد فوزي لقجع أن يقنع الحاضرين بأن الوداد لن تكون سوى “الثور الأبيض” الذي افترسه وحش فساد “الكاف” ، وسيأتي الدور تباعا على باقي الأندية وربما المنتخبات ، عليه أن يقول للحاضرين ما لم يخطر لنا على بال ، بالقانون والحجة والدليل ، وأن يختم مداخلته أنه بصدد إعادة النظر في مشاركة المنتخب المغربي وباقي المنتخبات وكذا كل الأندية المغربية في المنافسات القارية ، وأنه قد يعلن تعليق المشاركة ، لأن المستهدف في نهاية المطاف هو راية حمراء تتوسطها نجمة خضراء عليها إسم المغرب ، فليس من الصدفة أن يتم إقصاء حسنية أغادير أمام الزمالك ، وليس من الصدفة أن يتم ظلم نهضة بركان ، وقبلهما حيف تحكيمي في حق الرجاء البيضاوي في منافسة كأس الكاف ، ويكون الختام بالوداد الرياضي ، فقد باتت الأندية المغربية تلعب ضد حكام وليس ضد لاعبين .

غدا هو يوم الرئيس أحمد مكرر ونائبه فوزي لقجع ، غدا هو ميلاد “كاف” كرة القدم ، ودفن “كاف” الدسائس والتواطؤ والمكائد والخديعة ، غدا يعلن الكاف بواسطة لجنته التنفيذية عن قرار إعادة مباراة الوداد ضد الترجي ، كإسعاف أولي ، ثم الشروع بعد ذلك في قطع رؤوس وحش الفساد ، لتحرير الكاف من كرة منفوخة بالسموم والأحقاد

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