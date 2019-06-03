اعمارة : المغرب يتطلع إلى تخزين30 مليار متر مكعب من مياه الأمطار

هبة بريس ـ الرباط

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين بالرباط، إن المملكة تسعى إلى تخزين 30 مليار مكعب من مياه الامطار في غضون السنوات المقبلة بعد أن بلغت الطاقة التخزينية حاليا 18.6 مليار متر مكعب.

وأكد السيد اعمارة في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “السياسة الحكومية المتبعة لإنجاز واستغلال السدود” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه يتعين الرفع من الطاقة التخزينية للسدود لتزويد مناطق المملكة التي تعرف خصاصا، مبرزا ان الخيار الوحيد المتاح لتوفير المياه بمناطق الخصاص هو العمل على الرفع من الطاقة التخزينية للسدود.

وأضاف أن المملكة تنهج سياسة عمومية واضحة في مجال السدود، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا ربط جميع الدواوير والجماعات بمنظومة توزيع الماء حتى لا تظل هذه الجماعات، التي تعاني من الخصاص في المياه بسبب الجفاف، مرتهنة ل”العيون” والآبار المحلية.

من جهة أخرى، شدد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي آخر حول “توفير الماء الصالح للشرب بمناطق الخصاص” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة،على أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتدخل في 715 جماعة تراببة على المستوى الوطني، مشيرا إلى ان عموم تدخلات المكتب الوطني لا تعرف اشكالات باستثناء 41 مركزا تعرف بعض المشاكل التي تعمل الوزارة على تجاوزها.

وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة بمعية السلطات المحلية تشتغل على مواجهة مشكل ندرة الماء في بعض المناطق القروية، موضحا أن هناك معالجة آنية في عدد من المراكز التي سيستمر تزويدها بالماء عن طريق صهاريج المياه.

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