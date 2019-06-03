دول عربية وإسلامية تعلن الثلاثاء عيد الفطر.. والأردن الأربعاء

هبة بريس ـ متابعة

hعلنت المحكمة السعودية، مساء اليوم الاثنين، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت الإمارات والوقف السني في العراق، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبها أعلنت الأردن، أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء.

وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر السعيد، اليوم، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.

وحسمت تركيا مسألة هلال شهر شوال عندما أعلنت مطلع العام الهجري الجاري 1440، أن عيد الفطر سيكون الثلاثاء 4 يونيو 2019، وذلك استناداً للحسابات الفلكية.

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