“وهبي” يدعو “العماري” إلى التزام الحياد في أزمة “البام “

هبة بريس ـ الرباط

طالب النائب والقيادي عبد اللطيف وهبي، من الامين العام السابق لحزب الاصالة والمعاصرة الياس العماري بالتزام الحياد وعدم التدخل لصالح أي طرف في الخلاف المستعر بين تياره من جهة، وتيار الأمين العام حكيم بنشماش.

وقال وهبي في لقاء صحافي عقد بالرباط، إلى جانب عدد من القياديين المعارضين لبنشماش، “إلياس العماري يتدخل من خلف الستار،ولدينا معطيات بأنه يتصل ويهدد الأعضاء ، وهذا لن نقبله”.

وأعلن وهبي أن التيار المعارض لقرارات الأمين العام حكيم بنشماش سيتوجه إلى القضاء المعني في القرارات “الغير قانونية التي اتخذها الأمين العام بإقالة تسعة أمناء جهويين وعدد من الشباب”، مؤكدا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع ستنعقد في 15 يونيو الجاري بمدينة أكادير لمواصلة أشغالها.

كما أشار وهبي إلى أن أعضاء المجلس الفيدرالي للحزب راسلوا رئيسة المجلس الوطني للحزب فاطمة الزهراء المنصوري من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس بهدف تدارس وضعية الحزب بعد التطورات الأخيرة، مؤكدا أن المراسلة جاءت وفق النظام الداخلي للحزب.

وهاجم وهبي بنشماش وقراراته الانفرادية، معتبرا أن قرار تجميد وضعية عزيز بنعزوز في رئاسة الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، يمثل “خرقا واضحا وجرا لمؤسسة دستورية إلى الصراع السياسي والحزبي”.

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