حقيقة فيديو الأب الذي يدعي أن ابنه تعرض للاعتداء والمعتدي حر

هبة بريس ـ بني ملال

تفاعلت ولاية أمن بني ملال مع شريط فيديو نشر على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يظهر فيه شخص يفيد أن ابنه، الذي يظهر إلى جانبه وعليه آثار ضرب وجرح، قد تعرض لاعتداء بحي الإنبعاث بخريبكة، وأن المعتدي لازال في حالة فرار وأن والدته لديها نفوذ وتعمل على حمايته، وفتحت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة

ويضيف البلاغ انه بتاريخ 28 ماي المنصرم، توصلت مصالح الأمن الوطني بإشعار حول تعرض ابن الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض من طرف المشتبه فيه الرئيسي، وذلك بسبب خلافات شخصية سابقة بين الطرفين.

ويقول البلاغ انه بناء على هذه المعطيات، باشرت عناصر الشرطة أبحاثا وتحريات ميدانية مكنت على الفور من توقيف المشتبه فيه الذي تم وضعه رهن الحراسة النظرية رهن إشارة البحث باشرته فرقة الشرطة القضائية المختصة، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بتاريخ 30 أبريل 2019 بموجب مسطرة قضائية تتعلق بالضرب والجرحخ البليغين باستعمال السلاح الأبيض.

و تشدد ولاية أمن بني ملال على أن المشتبه فيه تم توقيفه في ظرف وجيز ومباشرة بعد ارتكابه لفعله الإجرامي، فإنها تؤكد أيضا أن الإجراءات المسطرية المنجزة من طرف عناصر الشرطة القضائية بخريبكة تمت في احترام تام للقانون ودون محاباة لأي طرف وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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