أمانة “البيجيدي” تدعو هيئات الحزب إلى الاستمرار بمهامها التأطيرية والتواصلية

نُشر بتاريخ :  2019-06-03 - 16:28
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هبة بريس

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تنويهها ب”الدينامية التي ميزت عمل مختلف هيئات الحزب الموازية والمجالية في مجال التأطير والتواصل، في الآونة الأخيرة، والتي تندرج في إطار القيام بالمهام الدستورية المنوطة بالأحزاب السياسية”.

وأكدت الأمانة في بلاغ لها على “الحاجة لهذا التأطير والتواصل في ظل استمرار منطق التبخيس المنهجي للعمل السياسي وللهيئات المنتخبة”، مشيرة إلى ضرورة “الاستمرار في الاضطلاع بمهامها التأطيرية والتواصلية وفاء لالتزاماتنا التعاقدية مع المواطنين في التواصل والإنصات والترافع بشأن انتظاراتهم وقضاياهم، وقبل ذلك في تكريس التربية على المواطنة وتعزيز المصالحة مع السياسة”.

هذا ودعت أمانة الحزب مختلف هيئات الحزب خصوصا المجالية منها إلى تنظيم لقاءات تواصلية ونقاشات سياسية داخلية وتأطيرية خارجية حول الموضوع.

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