أندية مغربية وافريقية وعالمية تدعم الوداد الرياضي !

هبة سبور

توصل المكتب المسير و إدارة نادي الوداد الرياضي بعدة رسائل تضامنية من العديد من الأندية المغربية، العربية، الأفريقية و من جميع أنحاء العالم، عقب الأحداث

و عبرت هذه الأندية عن تضامنها اللامشروط مع نادي الوداد الرياضي بعد أحداث رادس في المباراة التي جمعته بالترجي التونسي، يوم الجمعة الماضي، عن نهائي عصبة الأبطال الأفريقية 2018/2019، و أكدوا دعمهم الكامل لنادي الوداد الرياضي حتى ينال حقوقه الكاملة.

ونشر الفريق نمادج لبعض رسائل الدعم عبر صفحته الرسمية حيث أكد أن ما يقع الآن يخص نادي الوداد الرياضي بصفة خاصة و كرة القدم المغربية بصفة عامة، و أنه لن يتنازل عن حقوقه و معها حقوق الكرة المغربية، لردع كل أشكال الاقصاء والتحامل على الكرة الوطنية وأنديتها التي كانت سباقة دائما للمساهمة في تطوير الكرة الأفريقية واعلاء الروح الرياضية والتأكيد على التنافسية الشريفة.

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