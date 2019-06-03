إلقاء القبض على رجل يحمل سكينين في مطار غاتويك بلندن

هبة بريس - وكالات

أعلنت قوات الأمن في مقاطعة ساسكس، أنها قامت باعتقال رجل مسلح بسكاكين في مطار غاتويك بلندن.

ووقعت الحادثة مساء أمس الأحد في مطار غاتويك، حيث حاول الرجل المرور عبر منطقة التفتيش وهو يأرجح بسكاكين المطبخ، واستخدمت الشرطة أثناء اعتقاله بنادق صاعقة كهربائية.

وتفيد التقارير بأنه تم اتهام الرجل البالغ من العمر 30 عاما، الذي لم يكن في المطار للسفر، بحيازة أسلحة وتهديدات.

ونتيجة لهذا الحادث، الذي لم تعتبره الشرطة حادثا إرهابيا، لم يصب أي من الركاب وضباط الشرطة.

ووفقا لصحيفة “الغارديان”، فقد تم إخلاء المطار جزئيا.

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