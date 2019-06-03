باب سبتة .. إحالة مسؤول أمني على المجلس التأديبي بسبب تجاوزات مهنية منسوبة إليه

هبة بريس

أصدر المدير العام للأمن الوطني، صباح اليوم الاثنين ، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مسؤول أمني برتبة قائد أمن ممتاز، يشغل مهمة رئيس الهيئة الحضرية بمركز باب سبتة، مع إحالته على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه وإخلاله الصريح بأخلاقيات الوظيفة الشرطية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن عناصر الشرطة بمفوضية باب سبتة كانت قد أجهضت محاولة لتسلل عدة مرشحين للهجرة غير المشروعة عبر هذا المنفذ الحدودي، وأثناء مباشرة عملية الضبط والتوقيف، قام المسؤول الأمني المذكور بتجاوز حدود صلاحياته وعرض أحد المرشحين لاعتداء لفظي مقرون بعنف بدني.

وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني ، يضيف المصدر ، على أنها حريصة على التطبيق الحازم للقانون وزجر مختلف صور الجريمة بالنجاعة والمهنية اللازمتين، فإنها تشدد في المقابل على أنها ملتزمة، بنفس القدر وبشكل راسخ، على أن تكون تدخلات موظفيها مطبوعة بالاحترام التام للقانون، وموسومة بالمحافظة على الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

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