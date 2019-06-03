فقدان طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية وعلى متنها 13 شخصا

هبة بريس - وكالات

فُقدت طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية وعلى متنها 13 شخصا اليوم الاثنين في شمال شرق الهند، مما دفع السلطات لبدء عمليات بحث.

وكانت الطائرة انتونوف ان32- قد أقلعت من قاعدة غورهات الجوية في ولاية آسام في طريقها لمهبط الطائرات العسكري ميشوكا في ولاية اروناشال براديش.

وقالت مصادر رسمية لشبكة “ان دي تي في إن” الطائرة كانت تحمل طاقم مؤلف من ثمانية أشخاص وخمسة ركاب.

كتب وزير الدفاع راجناث سينغ تغريدة قال فيها ” تحدثت مع نائب رئيس أركان القوات الجوية الهندية مارشال راكيش سينغ بهاداوريا بشأن اختفاء الطائرة”.

وأضاف” قد أطلعني على الخطوات التي اتخذتها القوات للعثور على الطائرة المفقودة. وأنا أصلي من أجل سلامة جميع ركاب الطائرة”.

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