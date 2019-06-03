دراسة : الهزات الأرضية تسبب ارتفاعا لمستوى البحر أسرع من تغير المناخ

هبة بريس - وكالات

كشفت دراسة أسترالية ،نشرت الإثنين 04 يونيو، عن أن الهزات الأرضية القوية يمكن أن تسبب ارتفاعا لمستوى البحر أسرع كثيرا مما يسببه تغير المناخ، مما يجعل الهزات الأرضية أكثر إثارة للقلق لبعض الدول الجزرية في المحيط الهادي.

واكتشف البروفيسور شين-تشان هان، من جامعة نيوكاستل،أن مستويات البحر في ساموا الأمريكية، “ارتفعت أكثر بخمس مرات عن المعدل العالمي، نتيجة حدوث هبوط أو انخساف في الأرض، وهو أثر غرق في قشرة الأرض ناجم عن هزات أرضية في ساموا- تونغان عام 2009 “.

وقال تشان هان ” إن هذا يمكن أن يكون أكثر خطورة للمنطقة من آثار تغير المناخ “.

وأوضح أن ” ارتفاع مستوى البحر المتوقع من حدوث هبوط في الأرض في ساموا الأمريكية هو مماثل، إن لم يكن أكثر، مما توقعته لجنة تغير المناخ بين الحكومات، من ارتفاع في جزر ساموا، نتيجة تغير المناخ، ضمن سيناريو أعلى ارتفاع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون “.

وباستخدام بعض الصور والمعطيات الأخرى المأخوذة جوا، أظهر هان أنه خلال ثماني سنوات بعد الهزة الأرضية، هبطت الأرض في ساموا الأمريكية بمعدل 16 ملم في السنة، مقارنة مع 8-10 ملم في السنة .

ودعا الحكومات إلى إعادة تقييم عاجلة لتوقعاتهم حول مستويات البحر للدول المتأثرة بالهزات الأرضية القوية ، مشددا على أن الزلازل التي تبلغ قوتها أكثر من 8 درجات، يمكن أن يكون لها تأثير بالغ على تغيير قشرة الأرض.

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