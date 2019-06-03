ادارة الترجي تراسل الكاف لتمكينها من حضور إجتماع باريس رفقة الوداد

هبة بريس - القسم الرياضي

وجه فريق الترجي التونسي رسالة رسمية للاتحاد الافريقي لتمكينه من حضور الاجتماع المقرر يوم الغد الثلاثاء، الذي سيعقده الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” للنظر في الاحداث التي رافقت مباراة اياب نهائي دوري ابطال افريقيا والذي جمع الترجي بالوداد الرياضي .

وجاءت مراسلة الترجي كالتالي : “بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولون من الوداد البيضاوي المغربين مشيرين فيها إلى حضورهم اجتماع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم المحدد ليوم 4 جوان 2019 للنظر ومناقشة ما حصل في الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية، راسل الترجي الرياضي التونسي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وطلب بدوره رسميا السماح له بحضور هذا الإجتماع في حالة تمكين فريق الوداد المغربي من ذلك حتى تكون المعاملة بالمثل ويتمكن جميع الأطراف من نفس الحقوق “.

وشهد نهائي دوري ابطال افريقيا احداث غير رياضية سبقها الاعتداء على جمهور الوداد والصحفيين المغاربة الذين تنقلو لمساندة الحمر ، قبل أن يتحول الظلم لارضية الميدان عندما سجل الوداد هدف التعادل لكن الحكم رفضه بداعي التسلل ، ورفض اللجوء لتقنية الفيديو التي تبين أنها لم تكن تعمل بقدرة قادر ، الشيء الذي دفع الوداد للتمسك بحقه في الاستفادة من الفار ورفض أكمال المباراة مما دفع حكام اللقاء لإعلان نهاية الموجهة وتوجو الترجي بطلا بعد تعرضهم لضغوطات كبيرة

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