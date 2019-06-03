غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة – تافيلالت تعقد دورتها العادية لشهر يونيو بالرشيدية

هبة بريس – الرشيدية

تعقد غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة – تافيلالت، دورتها العادية لشهر يونيو 2019، يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بمجمع الصناعة التقليدية بمدينة الرشيدية .

ويتضمن جدول أعمال الدورة عرض حصيلة أنشطة الغرفة للدورة الثانية لسنة 2019، والمناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة – تافيلالت وشركة الإنتاج درا ميديا لتوثيق وتغطية دورات ومعارض وإنجازات وانشطة الغرفة، والمناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين الغرفة ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل حول تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصناع التقليديين والهيئات الحرفية بالجهة، ودراسة إمكانية دعم بعض التظاهرات والمهرجانات ذات الصلة بقطاع الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، والمناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين الغرفة وجمعية واحة فراكلة للتنمية والتراث حول التحسيس بأهمية قطاع الصناعة التقليدية بالجهة، والمناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة – تافيلالت وكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية حول إنجاز دراسات وبحوث علمية مرتبطة ببعض الحرف المميزة للجهة .

وستكون دورة يونيو 2019 للغرفة حسب تصريح رئيسها مولاي مصطفى الإدريسي ل”هبة بريس” فرصة لتقييم تجربة الغرفة التي عملت على انجاز العديد من الأوراش التي تهم مشاريع تنموية تغطي مجموع تراب الجهة وذلك بغية تعزيز وتقوية بنيات قطاع الصناعة التقليدية والرفع من مستوى الصناع التقليديين بجهة درعة تافيلالت .

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