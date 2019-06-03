الناصيري : طلبو منا إكمال المباراة مقابل التتويج بلقب النسخة القادمة

نُشر بتاريخ :  2019-06-03 - 11:42
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هبة بريس - القسم الرياضي

كشف سعيد الناصيري؛ رئيس نادي الوداد الرياضي عن المؤامرة التي حيكت ضد ناديه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، مؤكدًا أنه تمت مطالبته بتمرير المباراة للترجي التونسي مقابل أن يمهدو للوداد الرياضي الطريق نحو لقب النسخة المقبلة .

وأكد الناصيري أنه لا يتحدث عن فراغ وأن لديه ما يثبت أن رئيس الكاف شخصيا احمد احمد طلب منه ان يجد حل لإنقاد مباراة النهائي، وتعهد بإصلاح تقنية الفيديو (الفار) الذي قالوا في بداية الأمر أنه لا يشتغل .

وسيتم تداول هذه التفاصيل أمام لجنة الطوارئ في باريس وستتم مواجهة المعنيين ،كما سيتم وضع قائمة أسماء كل الذين ضغطوا لتغيير مجرى المباراة وارهبوا مندوب اللقاء و الذي أصدر تعليماته لغاساما كي ينهي المباراة

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