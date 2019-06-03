السلطات المحلية توقع لصوص سوق السمك بالبيضاء

طارق عبلا – هبة بريس

بعد الشكايات المتتالية التي تقاطرت على عناصر القوات المساعدة، المكلفة بحراسة سوق الجملة للسمك ومحيطه، بشارع 2 مارس بمدينة البيضاء، تمكنت السلطات المحلية من إيقاف عصابة متخصصة في السرقة.

تفاصيل الواقعة، حسب شهادات الضحايا، تعود الى تربص عناصر العصابة المكونة من أشخاص من ذوي السوابق القضائية وحديثي الخروج من السجن، بالمواطنين الذين يحلون بالسوق لاقتناء السمك بالتقسيط، قبل أن يتعرضوا للسرقة .

وأضافت ذات المصادر، أن آخر ضحايا العصابة المذكورة، صحفي سابق وموظف منتدب قضائي بالمحكمة الاستئناف التجارية حاليا، والذي قام أحد المتهمين، بسرقته عبر تمزيق قميصه بشفرة حلاقة وأخذ محفظة أمواله.

وفور ذلك، قام عناصر القوات المساعدة بتنسيق مع عون السلطة المكلف بالمنطقة وأحد حراس الأمن الخاص، بترصد المتهم الذي تم ايقافه ثم التعرف على هوية شريكه الثاني الذي ألقي القبض عليه وثم اعتقال الثالت بعده مباشرة، قبل أن يتم إخبار عناصر الأمن الوطني ويثم اعتقال الرابع ليتقاطر على مخفر القوات المساعدة مجموعة من الضحايا الدين ثم ارشادهم إلى مصلحة الديمومة بالشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد

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