ثلاثة غرقى في شاطئ “الكرابة” بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

بشاطئ “الكراربة” بتراب جماعة “أولاد غانم” بإقليم الجديدة، غرق، أمس الأحد، ثلاثة شبان في مياه المحيط الأطلسي، واحد منهم تم إنقاذه، فيما اعتبرالآخران في عداد المفقودين.

وحسب مصدر مطلع، فإن الشبان الثلاثة الذين يتحدرون من دوار “الكراربة”، كانوا ضمن مجموعة تضم 10 أشخاص من أبناء الدوار، كانت قبلتهم المفضلة، مساء أمس الأحد، شاطئ “الكراربة” الذي يبعد بحوالي 4 كيلومترات عن مركز “أولاد غانم”، بغية قضاء أوقات ممتعة في السباحة والاستحمام، سيما في ظل الحرارة المفرطة التي خيمت على المنطقة.

وقد حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث إن الشبان الثلاثة شوهدوا وهم يصارعون، في حدود الساعة الرابعة زوالا، الأمواج التي كانت تتقاذفهم بقوة. ما حدا بأصدقائهم إلى الدخول سباحة إلى البحر، وإنقاذ أحدهم من موت محقق، فيما عجزوا عن إنقاذ الشابين الآخرين اللذين سرعان ما اختفيا عن الأنظار، واللذين يكونان غرقا، واستقرا في أعماق البخر.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز “أولاد غانم”، التابعة لسرية الجديدة، إلى شاطئ “الكراربة”، واستعان المتدخلون الدركيون بعناصر من الوقاية المدنية الذين استعملوا معدات وألبسة “سكفندر”، للبحث في أعماق البحر عن الغريقين المفقودين، بعد أن تعذر عليهم استخدام زورق مطاطي، لخطورة البحر الذي كان هائجا وفي حالة مد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0