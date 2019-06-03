جمعية هبة تواصل حملة ”افطار الصائم“ بمكرمة من ولي عهد أبو ظبي

هبة بريس – الرباط

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع سفارة دولة الامارات بالرباط قامت جمعية هبة بتوزيع مساعدات غذائية في اطار عملية افطار الصائم لعام 2019.

واستفاد من هذه المبادرة الخيرية منذ انطلاقها 400 مستفيد بمختلف ربوع ومناطق المملكة خصوصاً النائية منها، وهو ما شكل للمستفيدين بوابة جديدة تخفف عنهم المعاناة المادية لمستلزمات الإفطار خلال هذا الشهر الفضيل.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه المبادرة الإنسانية الأخوية التي تعكس تميز ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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