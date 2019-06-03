أصحاب البذلة السوداء ينظمون أمسية فكرية بنادي المحامين بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

استضافت هيئة المحامين بالجديدة بنادي المحامين بالجديدة، في سمر رمضاني، المفكر الدكتور خالص جلبي ، في عرض اختار له عنوان: “موت الأفراد وموت المجتمعات”. ورغم تزامن اللقاء مع إجراء والنقل المباشر على شاشة التلفزة، لمقابلة كرة القدم التي جمعت بين فريقي الوداد والترجي، فقد حج إلى نادي سيدي بوزيد حوالي أربعين محاميا من المحامين المهتمين بالثقافة والفكر، للاستمتاع بمحاضرة الدكتور خالص جلبي، إلى جانب حضور من مشارب أخر. واستمر اللقاء الذي ترأسه الأستاذ مصطفى مكار، نقيب هيئة المحامين بالجديدة، الى غاية ساعة متأخرة من الليل.

وقد قدم للموضوع وللمحاضر الأستاذ يوسف وهابي، المكلف بالشؤون الثقافية بهيئة المحامين بالجديدة، الذي أكد على أن المحاضر من طينة خاصة من المثقفين، وهو بالإضافة إلى ممارسته لطب الأوعية الدموية، هو مفكر وناقد وكاتب، له آلاف المقالات وعشرات الكتب، كتب في كبريات الصحف العربية والمغربية وله برنامج يومي على قناة “تيل كيل” كل يوم برمضان 2019 وتناول الكلمة بعده الدكتور خالص جلبي، واعتبر الدكتور أن موت هي الحقيقة التي نعرفها جميعا، ومعرفتنا بها بشكل مقرب راجع الى كون كل وواحد منا قد يكون فقط عزيزا أو مقربا ، ولكنه اعتبر أن موت المجتمعات هي حقيقة لا يمكن أن نعايشها ، ولكن قرأنا عنها في كتب التاريخ ، وكلمتنا عنها العديد من الكتب ، وأبرز هذه الكتب التي تكلم عنها القرن الكريم ، وجال الكاتب بمستمعيه فيعرض لقطات مهمة من مجموعة من الكتب التي اطلع عليها سواء باللغة العربية أو الإنجليزية .

وبعد انتهائه من عرض محاضرته فتح باب النقاش ، وطرح الحضور أسئلة متنوعة ، لخص مداخلاتها بطريقة فريدة لاقت استحسان المتدخلين وأسماء المتدخلين .

وانتهى اللقاء باستحسان الحضور لمثل هذه اللقاءات الفكرية التي تغدي فكر وثقافة المحامين ، ولكن أخبار ما وقع في مقابلة الوداد مع الترجي كان له أثر كبير على الحاضرين ، وفتح نقاشا رياضيا بعد انتهاء المحاضرة استمر لوقت متأخر من الليل.

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