تارودانت: تفعيل عملية تيويزي لاجتثاث الصبار المتضرر بجماعة الكدية البيضاء

محمد ضباش - هبة بريس

تنزيلا لسياسة الأقطاب التي أبدعتها السلطة الإقليمية بتارودانت، وفي إطار عملية “تيويزي” التي تجمع بين جماعات قطب أولاد تايمة الذي يضم خمس جماعات ترابية هي جماعة الكفيفات والخنافيف والكدية البيضاء والمهادي وتيدسي نسندالن، وكذا عدد من الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين بالمنطقة ، انطلقت بجماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد تايمة، يوم الأحد 2 يونيو 2019، عملية واسعة لاجتثاث نبات الصبار المصاب بفيروس الحشرة القرمزية، حيث ستشمل هذه العملية مختلف دواوير الجماعة التي تعاني من هذه الظاهرة.

وتأتي هذه التحركات في ظل غياب تام للجهات المعنية وفي مقدمتها مصالح وزارة الفلاحة رغم كم الشكايات الموجهة إليها في هذا الصدد، وكذا غياب أية أدوية أو علاجات ناجعة للقضاء على هذه الحشرة التي غزت جل جماعات منطقة هوارة، وخلقت هلعا وقلقا كبيرا في صفوف فلاحي وساكنة المنطقة مخافة أن تتسبب جيوش الحشرة القرمزية في أضرار قد تلحق مزروعاتهم ومحاصيلهم الفلاحية الأخرى أو سلامتهم الجسدية، سيما أن هذه الحشرات لم تعد تكتفي بالفضاءات الخضراء بل أضحت تجتاح البنايات والبيوت متتبعة مصادر الضوء والإنارة.

هذا ويذكر أن هذه المبادرة التي لاقت استحسان الساكنة المحلية، جاءت في سياق مسلسل التنزيل الميداني لسياسة الأقطاب التي سطرها عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال تماشيا مع مبادئ الشطر الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتضافر الإمكانات بين الجماعات الترابية المنتمية لنفس القطب والفعاليات الاقتصادية والجمعوية المحلية لخلق تنمية محلية ومجالية مستدامة ومندمجة وتسريع وتيرة انجازها، كما أنها تجسد في جوهرها الحس التضامني وفلسفة التعاون المشترك مابين كل الفاعلين المحليين من أجل مواجهة الاكراهات المطروحة على كل جماعة منفردة على اعتبار شساعة الإقليم وضعف الموارد المالية وقلة الإمكانات المتوفرة، وكذا من أجل الدفع بعجلة التنمية من خلال تكثيف جهود التعاون والتنسيق بينها في كل المجالات المشتركة فيما بينها خدمة للوطن والمواطنين.

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