لدغة أفعى تنهي حياة طفل بشتوكة وغياب الامصال يزيد خطورة الوضع

ع.اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفل مصرعه ينحذر من جماعة عبد الله البوشواري دوار أيت سليمان بإقليم اشتوكة، اليوم الاحد 2 يونيو الحاري، إثر لدغة أفعى سامة وإهمال، بعدما لم يتم انقاذه بالمستشفى الإقليمي بيوكرى لعدم وجود المصل.

وكان عائلة الطفل، بعد إصابته قد توجهت به، الى المستشفى المركزي دائرة أيت باها الذي لا يتوفر على الاستعجالات اللازمة والأمصال رغم كونه الوجهة الوحيدة لكل جماعات دائرة ايت باها أدرار.

الحادث يطرح اكثر من علامات استفهام حول اللامبالاة من المسؤولين والاستهثار بأرواح الناس .

وتأتي حادثة الطفل بعد ايام قليلة عن اصابة إمرأة بلدغة أفعى بدوار أغيغا عبد الله البوشواري حيث ثم نقلها عبر سيارة النقل السري، وذلك لرفض مسؤولي مصلحة الإسعاف نقلها رغم وجود ثلاث سيارات إسعاف بالمكان .

للإشارة فمنطقة أيت باها منطقة جبلية ومعروفة بكثرة الأفاعي والعقارب والحشرات السامة ورغم ذلك لا وجود للمصل في المركز الصحي بأيت باها وكذلك مستشفى الإقليمي ببيوكرى.

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