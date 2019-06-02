مصرع سائح كندي إثر سقوط حجر من جبل بشفشاون

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

توفي سائح كندي صباح الجمعة بالمستشفى متأثرا بجروح أصيب بها إثر سقوط حجر من جبل مطل على مدينة شفشاون.

وجرى نقل السائح الكندي الى المستشفى المحلي بتطوان من قبل عناصر الوقاية المدنية اثر تعرضه لاصابات بليغة بسبب سقوط حجر من جبل قريب من منطقة لوبار بشفشاون، حينما كان يقوم بنزهة رفقة أربعة سياح آخرين من جنسية كندية .

الهالك توفي بالمستشفى بعدما ادخل قسم العناية المركزة ، متاثرا باصابته على مستوى الراس ، بينما فتحت عناصر الدرك الملكي بمدينة شفشاون والسلطات المحلي تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها.

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