هبة ملكية لفائدة أسر معوزة وذوي احتياجات خاصة بإقليم صفرو

هبة بريس - وكالات

أشرفت بعثة من الحجابة الملكية ، بعد ظهر اليوم الأحد، بصفرو على تسليم هبة ملكية لفائدة عدد من الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة بالإقليم.

وخلال حفل احتضنه مقر عمالة إقليم صفرو، قام الوفد الذي ترأسه المكلف بمهمة بالحجابة الملكية السيد محمد سعد الدين سميج على توزيع مساعدات على 200 من المستفيدين ضمنهم أيتام وأرامل ومصابون بأمراض مزمنة، ينحدرون جميعهم من مختلف باشاويات وقيادات إقليم صفرو.

وتهدف هذه الالتفاتة المولوية إلى تقديم المساعدة للمستفيدين في مواجهتهم لتكاليف الحياة، وتخفيف المعاناة عن المرضى منهم.

وفي ختام الحفل، رفع الحاضرون أكف الضراعة للعلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شآبيب الرحمة والغفران على جلالة المغفور لهما الحسن الثاني ومحمد الخامس وأن يجعلهما في أعلى عليين مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.

حضر الحفل عامل الاقليم عمر تويمي بنجلون والسلطات المحلية

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