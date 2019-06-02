بعد سحبه تفويضا من الحموتي ..بنشماس يترأس اجتماع المكتب الفيدرالي بفاس

هبة بريس - الرباط

ترأس الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة حكيم بنشماس زوال اليوم الاحد 02 يونيو اجتماعا للمكتب الفيدرالي للحزب بمدينة فاس ، بعد قرار سحب تفويض رئاسة المكتب من القيادي محمد الحموتي .

الاجتماع ياتي من اجل تقييم مجريات وتداعيات اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر وللنظر في الوضعية التنظيمية للجرار على مستوى الجهات ، حيث كان بنشناس قد اقدم على شحب تفويض رئاسة المجلس الفيدرالي من محمد الحموتي لوقوف هذا الاخير رفقة قياديين آخرين من الحزب وراء حملة الاطاحة ببنشماس من الامانة العامة للحزب .

وكان حكيم بنشماس الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة قد اعترف بان الحزب يعيش ازمة قائلا “الحزب يعيش حقا أزمة ولايمكن ان نغطي الشمس بالغربال ” حسب تعبيره ، قبل ان يستدرك بالقول ان الاصالة والمعاصرة قادر على تخطي هذه الظرفية .

واضاف بنشماس خلال لقاء تواصلي جمعه بمناضلي ومناضلات الحزب بمدينة تطوان ان الحزب سيمجح في تجاوز ما وصفه بالامتحان وان قيادة الحزب مصممة على المضي في توطيد قواعد الشرعية والقانون الذي يؤطر الجميع ، مضيفا ان الحزب “قشابتو واسعة” ويسع الجميع من منطلق التعدد والتنوع .

واردف بنشماس ان مايعيشه حزب “الجرار” يكتسي جوانب ايجابية وسلبية في نفس الوقت لانه بصدد مرحلة مخاض ستتوج بانبعاث جديد ، قائلا :” ميمكنش يكون عندنا الوجه نمشيو عند لمغاربة ونقنعوهوم بالانخراط في العمل السياسي اذا مكنتش عندنا الشجاعة الاخلاقية والسياسية ونقولو بوجهنا نرفوع اننا اخطانا في الكثير من المستويات ..مضيفا ان العبد خطاء ” .

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