السيدة مونية بوستة تمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الجديد للسلفادور

هبة بريس - و م ع

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قامت السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة رسمية لجمهورية السلفادور، أمس السبت، لتمثيل جلالته في الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس الجديد المنتخب، السيد نجيب بوكيلي.

وخلال تقديم التهاني، طلب رئيس السلفادور من السيدة مونية بوستة نقل تحياته الحارة لجلالة الملك وللشعب المغربي، معربا عن شكره للمغرب على مشاركته في حفل تنصيبه.

وعلى هامش هذا الحفل، الذي حضره ممثلو نحو 90 بلدا، عقد الوفد المغربي لقاءات مع العديد من كبار المسؤولين بهذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى، اتفق خلالها الجانبان على ضرورة بحث السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين وتفعيل تعاونهما.

وشدد مسؤولو الجانبين على أن تعزيز العلاقات بين البلدين سيفسح المجال أمام تعاون يعود بالنفع عليهما، لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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