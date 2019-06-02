تعليمات والي جهة بني ملال خنيفرة لمباشرة الإجراءات الاستعجالية لطمر النفايات بالمطرح العمومي لقصبة تادلة

هبة بريس - بني ملال

في إطار المجهودات المبذولة لمحاربة التلوث وتوفير بيئة سليمة لساكنة الاقليم، أعطى والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال تعليماته للسلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية، من أجل عقد اجتماعات محلية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد آليات التدخل الاستعجالي للحد من التلوث بمختلف النقط التي تعرف تدهور البيئة.

وفي هذا السياق، اجتمعت صباح يوم الجمعة 24 ماي 2019 بمقر باشوية قصبة تادلة لجنة مكونة من جميع المصالح المعنية، حيث تم القيام بمعاينة ميدانية للمطرح العشوائي للنفايات الصلبة بدائرة قصبة تادلة والوقوف عن قرب عن حالات التلوث التي نتجت عن تواجد هذا المطرح العشوائي، وذلك لتدارس الاجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للحد من آثار الادخنة الكريهة و الخانقة المنبعثة منه.

هذا وتفعيلا للإجراءات التي اتخذتها اللجنة، انطلقت صباح يوم الأربعاء 29 ماي 2019 أشغال تسوية أرضية المطرح و جلب الأتربة المستعملة في طمر ودك النفايات الصلبة للحد من اشتعال النيران الناجمة عن تخمر النفايات العضوية و انبعاث البيوغازات القابلة للاشتعال، وهذا من أجل الحد من الآثار السلبية للانبعاثات الغازية لهذا المطرح و وقف أضراره الصحية و البيئية؛ وذلك في انتظار انجاز مشروع محطة معالجة النفايات الصلبة ببني ملال، حيث من المرتقب نقل نفايات مجموعة الجماعات لقصبة تادلة و الدير مباشرة الى هذه المحطة الاقليمية قصد المعالجة.

وقد لاقت هذه العملية ترحيب جميع السكان المجاورين للمطرح الذين عبروا عن ارتياحهم وامتنانهم عن تجنيبهم وتخليصهم من آثار الادخنة الكريهة والخانقة المنبعثة من المطرح.

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