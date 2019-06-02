الاعتداء على شرطي يستنفر أمن العرائش

اس.بويعقوبي – هبة بريس

خلف حادث الاعتداء على شرطي كان خارج الخدمة بالضرب والجرح بمدينة العرائش استنفارا لدى المصالح الامنية بالمدينة حيث تم توقيف ثلاثة اشخاص على خلفية الواقعة التي اصيب خلالها الشرطي باصابات بليغة.

مصادر محلية افادت ان تفاصيل الواقعة تعود حينما حاول الشرطي ثني النساء عن العبور من غير ممر الراجلين وهو مالم يستصغه بعد الشبان الذين كانو على مقربة من الشرطي ليعتدوا عليه بالضرب الذي افضى الى اصابته بجروح بليغة .

وحسب ذات المصدر، فإن الموقوفين، وجها لكمات للشرطي الذي لم يكن بلباسه الرسمي، وقام أحدهم بضربه برأسه على مستوى فم الشرطي الأمر الذي أدى إلى إحداث جروح في فم المُعتدى عليه.

الواقعة خلفت استنفارا أمنيا كبيرا بالعرائش، ليتم بعد ساعات من توقيف الأشخاص الثلاثة، حيث جري معهم حاليا تحقيق بشأن الواقعة فيما سيتم تقديمهم للقضاء في مقبل الأيام.

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