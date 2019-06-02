غزة تُكرّم “الملك المصري” ابتهاجاً بدوري الأبطال

هبة بريس ـ وكالات

أعلن عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، عبد السلام هنية، عن تكريم مرتقب لنجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، عقب تتويج الأخير بصحبة فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال “هنية” في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه “سيتم وضع جدارية ضخمة تحمل صورة اللاعب محمد صلاح وسط مدينة غزة هاشم؛ تكريماً لفخر العرب”.

ورفع ليفربول رصيده من الألقاب في دوري أبطال أوروبا إلى 6، لينفرد بالمركز الثالث كأفضل المتوجين بلقب البطولة القارية الأبرز، بعد ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بـ13 لقباً، وميلان الإيطالي ثاني الترتيب برصيد 7 ألقاب.

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