بنعتيق يمثل الملك في مراسيم جنازة إتيان تشيسكيدي بكينشاسا

هبة بريس ـ الرباط

مثل الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد عبد الكريم بنعتيق، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس السبت بكينشاسا، في المراسيم الرسمية لجنازة إتيان تشيسكيدي، والد الرئيس الحالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي.

وأقيمت هذه المراسيم بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، من بينهم ديني ساسو نغيسو، رئيس الكونغو برازافيل، وإدغار لونغو، رئيس زامبيا، وكذا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، الذين جاؤوا لإلقاء النظرة الأخيرة على أب الديمقراطية الكونغولية.

وتوفي إتيان تشيسكيدي منذ سنتين تقريبا إثر إصابته بانسداد رئوي ببلجيكا، عن عمر ناهز 84 عاما.

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