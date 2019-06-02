هبة بريس ـ الرباط

أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية بأنه تم تسجيل توقفات مفاجئة ومتكررة عن العمل منذ يوم أمس السبت في صفوف عمال خدمات الأمتعة التابعين لشركة (GPI)، مما تسبب في اضطراب حركة النقل الجوي على مستوى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضافت الشركة في بلاغ لها، أن العديد من رحلاتها الجوية سجلت تأخرا أمس السبت، وأن تسليم الأمتعة عند وصول الرحلات شهد تأخرا بسبب هذه التوقفات المفاجئة التي تتواصل اليوم الأحد، مما أدى إلى شل حركة النقل الجوي لبضع ساعات بالمطار، على الرغم من تدخل سلطات ومسؤولي المطار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخطوط الملكية المغربية، على غرار العديد من شركات النقل الجوي، تفوض لشركة (GPI) مهمة تحميل وتفريغ الأمتعة على مستوى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. ونتيجة لذلك، فقد تأثرت رحلاتها الجوية جراء هذه الوضعية.

وأكدت الشركة أنها ستبذل قصارى جهدها للتصدي للاضطرابات المحتملة، مبرزة أن فرقها بالمطارات ومصالحها التجارية بالوكالات وبمراكز النداء معبأة للتواصل مع الزبناء والحد من الإزعاج الذي تسببت فيه هذه الحركة.

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