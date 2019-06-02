“البيجيدي” يسائل وزير الداخلية حول ترحيل مهاجرين من جنوب الصحراء إلى تزنيت

هبة بريس ـ الرباط

توجه فريق العدالة والتنمية، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول ظاهرة انتشار مهاجرين متحدرين من دول افريقيا بمدينة تزنيت.

واستفسر فريق المصباح، في سؤال كتابي، وزير الداخلية، عن أسباب ترحيل المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء إلى مدينة تزنين، وعن سبب اختيار المدينة دون غيرها وعن التدابير التي ستتخذها لوضع حد هذه العملية.

وكشف الفريق النيابي لحزب “المصباح”، توافد بعض حافلات نقل المسافرين لمدينة تيزنيت، وإفراغ أعداد كبيرة من الأفارقة المرحّلين من مدن الشمال بها.

وقال حزب العثماني، إن نقل المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء إلى مدينة تيزنيت، له “آثار سلبية على النسيج الاجتماعي لمدينة متوسطية، معروفة بطابعها الهادئ”، مشيرين إلى أن :المهاجرين يتسولون في الطرقات والمدارات، ثم يغادرون إلى مدن الشمال من جديد”

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