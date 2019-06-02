الملك يُبرق رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

هبة بريس ـ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس سيرجيو ماتاريلا عن أحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب الإيطالي بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالته “واعتبارا لما يجمع المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتعاون، أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات في مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا، وإسهاما في توطيد جسور التقارب والتضامن والتكامل بين بلدان فضائنا المتوسطي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0