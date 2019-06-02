الصين: الضغوط الأمريكية لا يمكن أن ترغمنا على اتفاق تجاري

هبة بريس ـ وكالات

قال مسؤول صيني كبير ومفاوض تجاري اليوم الأحد إن ضغوط الولايات المتحدة لا يمكن أن ترغم الصين على اتفاق تجاري، في حين رفض الحديث عما إذا كان زعيما البلدين سيجتمعان خلال قمة مجموعة العشرين للتوصل إلى اتفاق.

وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين الشهر الماضي بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بنكث تعهداتها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية لممارساتها الاقتصادية، في حين تتهم الصين الحكومة الأمريكية بتقديم عدداً من المطالب المتغطرسة على طاولة المفاوضات من بينها الحد من نمو المشروعات المملوكة للدولة.

وفي وقت لاحق، فرضت واشنطن رسوماً إضافية تصل نسبتها إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد.

وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون في مؤتمر صحفي إن اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن تعهداتها تصرف غير مسؤول.

وتابع وانغ الذي كان ضمن فريق التفاوض الصيني “إذا أراد الجانب الأمريكي ممارسة أقصى ضغوط وتصعيد الخلاف التجاري لإرغام الصين على الإذعان وتقديم تنازلات، فهذا مستحيل تماماً”.

وأضاف: “لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

وتابع “خلال المشاورات، تخطت الصين الكثير من الصعوبات وتقدمت بحلول عملية. لكن الولايات المتحدة تراجعت، فحين تعطيهم بوصة يطلبون ياردة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقدمت بمطالب مبالغ فيها وأصرت على إضافة “مطالب تتعلق بالحقوق السيادية الصينية”، للاتفاق بين البلدين. وتابع أن رفع الرسوم الجمركية أدى إلى تفاقم التوترات وأضر المفاوضات بشدة.

وكرر وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه نفس التعليقات اليوم الأحد في كلمة أمام منتدى شانجري-لا الأمني في سنغافورة. وقال: “إذا كانت واشنطن تريد الحوار، سنبقي الباب مفتوحاً. إذا كانت الولايات المتحدة تريد حرباً سنقاتل حتى النهاية”.

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