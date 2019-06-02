أمانة ” البيجيدي ” ” تُنوه بالحصيلة المرحلية للحكومة

هبة بريس ـ الرباط

نوّهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالحصيلة المرحلية للحكومة، معتبرة أن “تقديمها ومناقشتها في البرلمان، شكل لحظة دستورية وسياسية وديمقراطية بالغة الدلالات”.

وهنأت الأمانة العامة في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي أمس السبت فاتح يونيو 2019، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والحكومة ككل على تلك المبادرة وعلى ما تضمنته الحصيلة من منجزات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأكدت “أمانة المصباح” أن هذه الحصيلة تضمنت مؤشرات ومعطيات، لا تصمد أمامها محاولات الإنكار والتعمية والتبخيس، معتبرة أن ذلك “يدل على نجاعة المقاربة المؤسساتية والتشاركية والتدبيرية التي اعتمدتها الحكومة في مباشرة مختلف الأوراش”.

في المقابل، دعت الأمانة العامة الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات المبُاشَرَة ومعالجة الخصاصات التي أبان عنها النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، بما يقتضيه ذلك من تقدير الوسع الزمني المتاح في النصف الثاني من هذه الولاية وضرورة إطلاق الأوراش التشريعية المتبقية، وفاء بتعاقدات البرنامج الحكومي وبالاتفاق الاجتماعي الأخي، مشددة على “ضرورة تعزيز مجهودها التواصلي مع كل فئات وأفراد المجتمع بما يسهم في بناء الثقة ومواجهة خطابات العدمية”.

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