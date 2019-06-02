بنكيران : “البيجيدي” يتمتع بثقة الشعب وهو عنصر إصلاح وسنبقى صالحين

هبة بريس ـ الرباط

في اخر خروج إعلامي عاد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، للتأكيد على هوية حزب العدالة والتنمية الإصلاحية الرافضة للفساد والاستبداد.

وقال ابن كيران في رسالة واضحة إلى خصوم حزبه السياسيين، : “حنا ممفاكينش” وأهل الفساد والاستبداد في البلد ينبغي أن يعرفوا أن هناك شريحة من الناس تعاهدت من أجل بذل جهودها لإصلاح البلاد مهما كلفها ذلك، وإذا أرادوا أن يظلموننا فتلك قصة أخرى”.

واعتبر أن المغرب يمر بمرحلة وصفها بـ”الصعبة”، كما شدد على أن حزب العدالة والتنمية “مازال يمثل عنصر أمل في المجتمع، وينبغي أن يبقى ثابتًا في ذهن المواطنين أن أعضاءه صالحون في أنفسهم وفي علاقاتهم وتصرفاتهم”، محذرًا من الفرقة والصراع على الامتيازات والمصالح.

واضاف ابن كيران خلال استقباله أعضاء شبيبة حزبه في مدينة سيدي بنور “نحن نتمتع بثقة الشعب، وينبغي أن نحافظ عليها، ونحن عنصر إصلاح، والفساد لن نشارك فيه يومًا، وسنبقى صالحين”، معتبرًا أن استبدال حزب “صالح بفاسد ضد الطبيعة، وإذا جاء حزب أقوى وأذكى، آنذاك، ممكن، ولحد الساعة لم يظهر لي ذلك”.

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