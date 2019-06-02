مجموعة يمينية متطرفة بالدنمارك تحرق نسخة من القرآن

هبة بريس ـ وكالات

قامت مجموعة يمينية متطرفة في الدنمارك، بإحراق نسخة من القرآن الكريم، احتجاجا على إفطار جماعي نظّمه متبرعون في العاصمة كوبنهاغن.

وأُقيمت مأدبة الافطار في ميدان البلدين ، السبت، ورفعت المجموعة المتطرفة لافتات كتبت عليها أوروبا لنا .

وتوافد عناصر المجموعة اليمينية المتطرفة، يتقدمهم السياسي راسموس بالودان، إلى مكان تنظيم المأدبة قبيل موعد أذان المغرب.

ومع الأذان، أطلقت المجموعة المتطرفة عبر مكبرات الصوت، شعارات معادية للإسلام، وعلقوا لافتة على شرفة أحد الفنادق كتبت عليها عبارة أوروبا لنا .

وقامت الشرطة الدنماركية التي توافدت إلى الميدان، بإزالة اللافتة وإبعاد المجموعة من مكان المأدبة.

بالمقابل، قامت مجموعة من الدنماركيين ممّن يسمون أنفسهم حراس السلام ، بتطويق الميدان بغية حماية المشاركين في الإفطار.

وشارك في مأدبة الإفطار التي تنظم كل عام في رمضان، أكثر من ألفي شخص.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0