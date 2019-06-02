الجزائر : المجلس الدستوري يؤجل رئاسيات 4 يوليوز

هبة بريس ـ الرباط

علن المجلس الدستوري استحالة اجراء رئاسيات 4 جويلية’ وجاء في بيان للهيئة أنه تم رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار انتخابات الرئاسية لـ 4 يوليوز القادم.

وأضاف البيان أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد.

كما أشار البيان أنه بناء على هذا القرار يصرح المجلس الدستوري “استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليوز 2019، وإعادة تنظيمه من جديد”.

وذكر البيان أيضا “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية, فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”, مضيفا أنه “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.

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