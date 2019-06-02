ميلياردير نرويجي يبني سفينة ستجمع البلاستيك من المحيطات

نُشر بتاريخ :  2019-06-02 - 11:38
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ع بركة ـ هبة بريس

إسمه “كيل انج رووك ” من أغنى الرجال في النرويج ، برأس مال يقدر بنحو 8 مليارات دولار. بدأ العمل كصياد في سن 18 وأنشأ تدريجيا واحدة من شركات الصيد الرائدة في العالم.

كانت ثروة ” رووك” من البحر ، والآن يريد العودة إلى البحر عن طريق بناء سفينة ستجمع ما يصل إلى 5 أطنان من البلاستيك من المحيط كل يوم.

في مقابلة مع صحيفة نرويجية في أوسلو ، تحدث ” رووك ” عن “اليخت “ودوافعه لبنائه: “لقد أعطاني البحر فرصًا كبيرة ، وأنا ممتن لذلك ، أريد أن أعيد للبيئة هذه السفينة لتكون جزءا منها ، لقد تطورت لدي فكرة سفينة تحمي البيئة على مر السنين ، لكن الخطط بدأت تؤتي ثمارها العام الماضي”.

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